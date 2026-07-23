Президент Федерации лёгкой атлетики ДР Конго назвал негативным эффектом решение World Athletics по российским атлетам

Президент Федерации лёгкой атлетики Демократической Республики Конго Бьянвеню Матенда Кибангала заявил, что решение World Athletics продлить отстранение российских легкоатлетов негативно влияет на общее качество международных соревнований.
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