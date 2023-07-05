Вице-премьер Юрий Трутнев пригрозил увольнением проректорам вузов, где нет патриотических оргнизаций

Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев пригрозил увольнять проректоров вузов по воспитательной работе, если в учебных заведениях нет и в ближайшее время не будут организованы патриотические кружки.
Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев пригрозил увольнять проректоров вузов по воспитательной работе, если в учебных заведениях нет и в ближайшее время не будут организованы патриотические кружки.
Свежие комментарии