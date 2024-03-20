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Сириус | городской округ

1 подписчик
Не на всех зимних пляжах есть места для отдыха

Не на всех зимних пляжах есть места для отдыха От этого на душе тоскливо. Скамейки на пляж Спорт Инн не вернули с тех пора как их унесло штормом в ноябре.

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