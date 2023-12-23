«Яндекс» добавил ИИ в недвижимость. Сервис подключили к YandexGPT

«Яндекс.Недвижимость» интегрирует YandexGPT для расширенного поиска квартир\u000D\u000A«Яндекс.Недвижимость» представила инновационную функцию, интегрировав в свою платформу нейронную сеть YandexGPT для улучшения поиска квартир в новостройках.
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