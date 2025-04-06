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Петербургский дневник

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Из-за снижения ключевой ставки стройматериалы могут резко подорожать

Из-за снижения ключевой ставки стройматериалы могут резко подорожать

Это может произойти в 2026 году Стройматериалы в России в 2026 году могут подорожать на 30—40% по сравнению с настоящим уровнем, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего инженера-технолога завода «Поревит» Павла Кокарева.

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