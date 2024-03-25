США возложили ответственность за теракт в «Крокусе» на «Исламское государство»

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ответственность за теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем в Красногорске 22 марта, лежит только на группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ).