ФСБ задержало крымчанина, делавшего дроны по заданию СБУ

Анатолий Сазонов

Чуть ли не ежедневно в новостях видим задержание пособников киевского режима и надо признаться о том,что этому беспределу нет ни конца и нет края.Значит в нашем законодательстве есть что-то такое,что эту волну предательства никак не остановить? Мало того,но при задержании этих подонков их рожи затушируются.Это как понять?!Задерживают и арестовывают,то это мы видим,а вот какой срок им дали,то это "военная тайна".Скрывая лица этих иуд наверное власти боятся кинуть тень сомнения на их "деятельность" и уж конечно же ,чтобы не пострадала психика всех родных и близких этих подонков.А не оттуда ли растут корни их предательства?!