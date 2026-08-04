https://tvzvezda.ru/news/2026841250-2DU13.html?utm_referrer=. Крыму задержали гражданина России, который печатал детали для беспилотников на 3D-принтере по заданию украинских спецслужб.
ФСБ задержало крымчанина, делавшего дроны по заданию СБУ
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Сергей Кожин
Для этого урода только высшая мера, точнее, пожизненное отбытие наказания. Жалко, что в России отменен расстрел.
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Анатолий Сазонов
Чуть ли не ежедневно в новостях видим задержание пособников киевского режима и надо признаться о том,что этому беспределу нет ни конца и нет края.Значит в нашем законодательстве есть что-то такое,что эту волну предательства никак не остановить? Мало того,но при задержании этих подонков их рожи затушируются.Это как понять?!Задерживают и арестовывают,то это мы видим,а вот какой срок им дали,то это "военная тайна".Скрывая лица этих иуд наверное власти боятся кинуть тень сомнения на их "деятельность" и уж конечно же ,чтобы не пострадала психика всех родных и близких этих подонков.А не оттуда ли растут корни их предательства?!
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