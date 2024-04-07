НАТО готовит диверсантов для наступления на Россию: Счёт идёт на месяцы

Военный эксперт указал на пути, с помощью которых НАТО намерено бороться с Россией.Русские победы на фронтах Незалежной, бесславная аннигиляция натовской техники в ходе "контрнаступа" небратьев прошлым летом, уничтожение этой самой техники последние несколько месяцев заставляют генералов НАТО крепко задуматься.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии