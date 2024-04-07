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НАТО готовит диверсантов для наступления на Россию: Счёт идёт на месяцы

НАТО готовит диверсантов для наступления на Россию: Счёт идёт на месяцы

Военный эксперт указал на пути, с помощью которых НАТО намерено бороться с Россией.Русские победы на фронтах Незалежной, бесславная аннигиляция натовской техники в ходе "контрнаступа" небратьев прошлым летом, уничтожение этой самой техники последние несколько месяцев заставляют генералов НАТО крепко задуматься.

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