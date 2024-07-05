Пранкеры Вован и Лексус получили ордена Дружбы в Кремле

Пранкерам Вовану и Лексусу вручили в Кремле ордена ДружбыПранкеры Вован (Владимир Кузнецов, слева) и Лексус (Алексей Столяров)Екатерина Чеснокова/РИА Новости Самые известные российские пранкеры Вован и Лексус получили ордена Дружбы за укрепление «мира и взаимопонимания между народами».