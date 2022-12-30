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Василевский стал 3-й звездой дня в НХЛ

Андрей Василевский стал 3-й звездой дня в НХЛ. Лига подвела итоги очередного игрового дня.  Первая звезда – капитан «Флориды» Александр Барков с 5 (3+2) очками в матче с «Монреалем» (7:2).

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