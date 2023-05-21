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Фанатам рэпера Jah Khalib не возвращают деньги за билеты на отмененные концерты

Фанатам рэпера Jah Khalib не возвращают деньги за билеты на отмененные концерты

Поклонники рэп-исполнителя Jah Khalib жалуются, что около месяца ждут возврата денег за билеты. По данным Telegram-канала SHOT, фанаты массово негодуют из-за того, что им не возвращают деньги за билеты на отмененные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

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