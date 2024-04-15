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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартин Малютин: «Переманить в другие сборные меня не пытались, да и нет желания куда-то переходить»

«Я есть в списочном составе на турнир в Баня-Луку. Каждый старт по-своему дает определенные эмоции, на каждый старт подходим в определенной форме.

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