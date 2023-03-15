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Гурьянов забил в 3-м матче подряд – «Питтсбургу». У него 6+8 в 52 играх

Гурьянов забил в 3-м матче подряд – «Питтсбургу». У него 6+8 в 52 играх

Форвард «Монреаля» Денис Гурьянов забросил шайбу в матче с «Питтсбургом» (6:4). Россиянин продлил результативную серию (3+1) до 4 игр, забив в третьем матче чемпионата НХЛ подряд.

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