Депутат Шеремет сравнил США с аферистами из "МММ"

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет после решения о конфискации российских активов назвал США международными аферистами и сравнил их с финансовой пирамидой "МММ".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии