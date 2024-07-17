Создатели Like a Dragon пообещали удивить следующей игрой и подтвердили, когда жд...

Создатели Like a Dragon пообещали удивить следующей игрой и подтвердили, когда ждать анонсВыпустившая в начале 2024 года монструозную ролевую игру Like a Dragon: Infinite Wealth японская студия Ryu Ga Gotoku уже готовит анонс следующего проекта — он должен удивить фанатов.