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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе забил 4 гола в двух последних матчах за «Реал»

Килиан Мбаппе забил во втором матче подряд. Форвард « Реала » замкнул прострел Трента Александер-Арнолда на 30-й минуте встречи с «Малагой» в 3-м туре Ла Лиги .

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