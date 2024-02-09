Гигономика: трудовые отношения с оплатой за результат

Гигономика это тип трудовых отношений между работодателем и сотрудником, при котором заработная плата начисляется исключительно за полученный результат и достигнутые цели,без учета количества времени, потраченного на выполнение задания.
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