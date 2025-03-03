На рынке этанола выявили схему по уходу от уплаты акцизов на ₽70 млрд По данным системы маркировки, у оптовых компаний на складах «зависло» более 100 млн л нелегального медицинского спирта, за который они не заплатили акциз.
Выявили схему по уходу от уплаты акцизов на ₽70 млрд на рынке этанола
Комментарии
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Людмила Лиханова
это по поцевской специфике.
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15 час.
Людмила Лиханова
Каждый день выявляется а потом возвращается в бюджет немало миллиардов. Для тех кто считает что ничего не делается - поисковик в руки на официальный сайт ...там подробный список
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15 час.
Ингерман Ланская
щенок с рожей тупой тётки, ты ещё и не грамотный.... 5 классов то осилил? хотя, судя по грамматике, тебя с 5-го и выпнули...
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13 час.
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