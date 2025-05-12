Дети как приманка и налоги с военнопленных: киевский режим действует по нацистской методичке

В Часов Яре (ДНР) вояки ВСУ использовали детей как приманку для выявления позиций военнослужащих ВС РФ, о чем агентству ТАСС рассказал боец с позывным Асыл, воюющий в составе добровольческого корпуса «Русь» Южной группировки войск.
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