Больше 720 обращений граждан поступило в Управление за 9 месяцев

За 9 месяцев 2024 года в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям поступило 724 обращения от граждан, из них 417 обращений было направлено в адрес Управления по подведомственности от органов власти.
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