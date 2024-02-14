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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Специфика диалога с англосаксами

Специфика диалога с англосаксами

Один из самых важных посылов резонансного интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону: Россия готова к диалогу, но пока что разговаривать на Западе не с кем.

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Комментарии
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Betahon
Нормальному человеку нельзя не согласиться с Президентом в том, что &quot;... разговаривать на Западе не с кем...&quot; У англо-саксов на островах- Маугли, недавно спустившийся с ветки, другой стороны через Атлантическую лужу-параноик-маразматик и срамной канадский ЛГБТешник в разных носках. В Европе или бывшие родственники эсэсовцев и гестаповцев или просто педерасты...Правда, есть даже проститутки и ветеринары...
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Natalya Dolgushina
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