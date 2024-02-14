Один из самых важных посылов резонансного интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону: Россия готова к диалогу, но пока что разговаривать на Западе не с кем.
Специфика диалога с англосаксами
Комментарии
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Betahon
Нормальному человеку нельзя не согласиться с Президентом в том, что "... разговаривать на Западе не с кем..." У англо-саксов на островах- Маугли, недавно спустившийся с ветки, другой стороны через Атлантическую лужу-параноик-маразматик и срамной канадский ЛГБТешник в разных носках. В Европе или бывшие родственники эсэсовцев и гестаповцев или просто педерасты...Правда, есть даже проститутки и ветеринары...
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19 час.
Natalya Dolgushina
Отличные слова!
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13 час.
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