Специфика диалога с англосаксами

Betahon

Нормальному человеку нельзя не согласиться с Президентом в том, что "... разговаривать на Западе не с кем..." У англо-саксов на островах- Маугли, недавно спустившийся с ветки, другой стороны через Атлантическую лужу-параноик-маразматик и срамной канадский ЛГБТешник в разных носках. В Европе или бывшие родственники эсэсовцев и гестаповцев или просто педерасты...Правда, есть даже проститутки и ветеринары...