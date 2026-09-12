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Царьград

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Болельщик "Айнтрахта" скончался перед матчем на пути в больницу

Болельщик "Айнтрахта" скончался перед матчем на пути в больницу

Болельщик "Айнтрахта" из Брауншвейга, почувствовав себя плохо перед матчем второй Бундеслиги с "Динамо" из Дрездена, скончался по пути в больницу.

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