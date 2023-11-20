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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яннис Адетокумбо о переходе Лилларда: «Мне многое непривычно, но в самый важный момент это поможет быть лучшей версией себя»

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо рассказал об изменениях, которые повлек переход в команду звездного разыгрывающего Дэмиана Лилларда.

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