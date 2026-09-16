Таксопарки раскрыли пятерку самых неубиваемых машин в России

Таксисты назвали модели, способные накатать 500 тыс. км без капремонта мотора.Перевозчики составили список самых выносливых машин, способных проехать полмиллиона километров без капитального ремонта силовых агрегатов.
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