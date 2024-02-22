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Студент Долиной раскрыл неожиданные подробности работы с ней

Студент Долиной раскрыл неожиданные подробности работы с ней

Лариса Долина выступает в качестве преподавателя в собственной музыкальной академии. Один из ее студентов, Леван Пхаладзе, пришедший на кастинг «Новой Фабрики звезд», поделился подробностями работы с ней.

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