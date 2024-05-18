В Кронштадте Александр Беглов вручил военным врачам памятные знаки

В Ставропигиальном Никольском Морском соборе состоялось праздничное богослужение в честь 320-летия города Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил военным врачам – участникам СВО памятные знаки «от благодарного Санкт-Петербурга», передает Смольный.
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