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Петербургский дневник

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В Кронштадте Александр Беглов вручил военным врачам памятные знаки

В Кронштадте Александр Беглов вручил военным врачам памятные знаки

В Ставропигиальном Никольском Морском соборе состоялось праздничное богослужение в честь 320-летия города Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил военным врачам – участникам СВО памятные знаки «от благодарного Санкт-Петербурга», передает Смольный.

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