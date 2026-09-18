Минприроды: у сёл Забайкалья за сутки ликвидировали четырёх медведей

За минувшие сутки мобильные группы охотников отработали сигналы о появлении медведей рядом с сёлами Красночикойского и Хилокского округов.
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