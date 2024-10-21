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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Сбербанк с 22 октября поднимет ставки по рыночной ипотеке сразу на 3%, сообщили РБК в кредитной организации.

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