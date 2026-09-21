Вратарь Бюте заменил Риссера в составе сборной Франции на матчи Лиги наций

Вратарь «Комо» Жан Бюте вызван на замену своему соотечественнику из «Ланса» Робину Риссеру в составе сборной Франции на матчи Лиги наций, объявила Федерация футбола Франции.
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