Минэкономразвития ответило на ложь Зеленского о туризме в Крыму

Республика Крым продолжает оставаться одним из самых популярных туристических направлений России. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Минэкомразвития РФ в ответ на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского об отсутствии туризма в Крыму.
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