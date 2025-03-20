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Минэкономразвития ответило на ложь Зеленского о туризме в Крыму

Минэкономразвития ответило на ложь Зеленского о туризме в Крыму

Республика Крым продолжает оставаться одним из самых популярных туристических направлений России. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Минэкомразвития РФ в ответ на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского об отсутствии туризма в Крыму.

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Комментарии
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Михаил Давидюк
Не нам надо это сообщать, а тем же норвежцам и другим. Мы то знаем про Крым всё ! А вот в Европе похоже мнение такое же как брехня &quot;Зели&quot;...
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