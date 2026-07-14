"Киевстонера"* заказали? Рэпер ответил на обвинения ФСБ в подготовке теракта

Известный украинский рэпер ответил на обвинения ФСБ в подготовке теракта в Подмосковье. "Это твоя самая беспонтова инвестиция, братуха", - "Киевстонера"* заказали?ФСБ России объявила, что причастность к подготовке теракта в Подмосковье приписана ряду лиц, среди которых оказался известный рэпер "Киевстонер*".
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