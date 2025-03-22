Легенда Кубани: 22 марта Виктору Захарченко – 87 лет

Виктор Гаврилович Захарченко родился 22 марта 1938 года в станице Дядьковской Краснодарского края. С 1974 года он возглавляет Государственный академический Кубанский казачий хор, превратив его в коллектив с мировым именем.
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