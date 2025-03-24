Жителей Алтайского края просят сделать прививки от клещевого энцефалита

В Роспотребнадзоре отметили: сделать это нужно, пока клещи находятся в холодовом оцепенении В Роспотребнадзоре Алтайского края настоятельно рекомендуют населению региона сделать прививку от клещевого энцефалита.
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