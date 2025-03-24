Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Народ становится умнее и научился в добавок еще и считать. Качественнее и дешевле в разы самим печь булочки, батоны, ...Россияне стали ес...
  • Валерий Николаевич
    Потрясающие фразы спикер выдаёт, просто перлы. "Утром мажу бутерброд, сразу мысль - а как народ? И икра не лезет в го...Главным преимущес...
  • Лидия Санникова
    Какой мир? Клоун,капут!Зеленский не искл...

Жителей Алтайского края просят сделать прививки от клещевого энцефалита

Жителей Алтайского края просят сделать прививки от клещевого энцефалита

В Роспотребнадзоре отметили: сделать это нужно, пока клещи находятся в холодовом оцепенении В Роспотребнадзоре Алтайского края настоятельно рекомендуют населению региона сделать прививку от клещевого энцефалита.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх