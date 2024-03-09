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Актриса Линдси Лохан призналась, что готова стать мамой во второй раз

Актриса Линдси Лохан призналась, что готова стать мамой во второй раз

Актриса Линдси Лохан заявила, что планирует стать матерью во второй раз. Об этом сообщает People. В разговоре с журналистами актриса заявила, что уже готова становиться матерью еще раз после рождения сына.

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