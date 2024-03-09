Актриса Линдси Лохан призналась, что готова стать мамой во второй раз

Актриса Линдси Лохан заявила, что планирует стать матерью во второй раз. Об этом сообщает People. В разговоре с журналистами актриса заявила, что уже готова становиться матерью еще раз после рождения сына.
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