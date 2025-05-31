«Узбекнефтегаз» и «Татнефть» будут бороться с углеродным следом Евгения КомароваДекарбонизация остается важной задачей для нефтегазового сектора, и «Узбекнефтегаз» планирует реализовать соответствующие инициативы совместно с «Татнефтью».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии