«Узбекнефтегаз» и «Татнефть» будут бороться с углеродным следом Евгения КомароваДекарбонизация остается важной задачей для нефтегазового сектора, и «Узбекнефтегаз» планирует реализовать соответствующие инициативы совместно с «Татнефтью».