Моментально после оплаты вы получайте цифровой ключ «FIFA 23 XBOX SERIES X/S КЛЮЧ » для консоли XBOX SERIES X|S Регион активации: Турция Для активации ключа требуется VPN с подключением к Турции После активации игра БЕЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ Игра навсегда ассоциируется с вашей учетной записью Microsoft Вы сможете загрузить игру в любом регионе и в любое время, со всеми доступными языками Языки: Русский (субтитры), Английский, Немецкий, Французский, Польский, Португальский и др Всемирная игра В EA SPORTS™ FIFA 23 всемирная игра становится еще лучше: технология HyperMotion2 обеспечивает еще большую реалистичность игрового процесса, после выхода в игре в виде обновлений будут представлены как мужской, так и женский FIFA World Cup™, добавлены женские команды, кроссплатформенная игра* и многое другое.