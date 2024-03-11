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Пашков о «Салавате»: «Главный вопрос – как улучшить положение. Эволюцией или революцией?»

Уфимский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Трактору» в первом раунде (2-4).  «Что делать «Салавату Юлаеву»? Выбор нелегкий, продолжить работу с этими тренерами или все кардинально менять.

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