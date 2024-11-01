«Шаблон для русофобов»: как в Польше намерены создать линию обороны на границе с Россией

Польша объявила о начале строительства линии оборонительных укреплений на границе с Россией. Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск, продемонстрировав фотографию с изображением экскаваторов, выполняющих земляные работы.
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