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«Шаблон для русофобов»: как в Польше намерены создать линию обороны на границе с Россией

«Шаблон для русофобов»: как в Польше намерены создать линию обороны на границе с Россией

Польша объявила о начале строительства линии оборонительных укреплений на границе с Россией. Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск, продемонстрировав фотографию с изображением экскаваторов, выполняющих земляные работы.

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