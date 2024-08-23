Мешков, Иванов и Черданцев на матче «Зенита» и «Спартака», презентация Кузнецова в СКА, странности с колумбийскими баскетболистами, победа России в ресторанном спорте и другие новости

1. Виталий Мешков обслужит матч «Зенит» – «Спартак» в 6-м туре Мир РПЛ (Сергей Иванов – на ВАР), Карасев будет работать на игре «Динамо» и «Краснодара».
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