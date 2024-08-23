Мешков, Иванов и Черданцев на матче «Зенита» и «Спартака», презентация Кузнецова в СКА, странности с колумбийскими баскетболистами, победа России в ресторанном спорте и другие новости

это не редкость в хоккее этим многие грешат но... ротенберга не останавливает такой бэкграаунд Кузи. и он призывает детей на него ровняться меня в этой истории многое бесит, и то как Кузнецов плюнул на родной дом, и финансовые махинации ротенберга, и как апофеоз этого цирка - вчерашняя презентация

Лена Мисько

Я вчера когда смотрела отрывки с презентации, меня посетила мысль, что Кузнецов весьма недалекий человек. Ну потому что, ты же из Челябинска, ты явно где-то читаешь, как отнеслись болельщики и так далее. И вот эта вот презентация, особенно «раз, два, взяли...», ну самому не стремно участвовать в этой клоунаде? Ты вообще как в Челябинске потом перед пацанами извиняться собрался за все это.