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Не только о футболе

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Мешков, Иванов и Черданцев на матче «Зенита» и «Спартака», презентация Кузнецова в СКА, странности с колумбийскими баскетболистами, победа России в ресторанном спорте и другие новости

Мешков, Иванов и Черданцев на матче «Зенита» и «Спартака», презентация Кузнецова в СКА, странности с колумбийскими баскетболистами, победа России в ресторанном спорте и другие новости

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Комментарии
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КУАТ
Так он наркоман, не знал.
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12 час.
Лена Мисько
это не редкость в хоккее этим многие грешат но... ротенберга не останавливает такой бэкграаунд Кузи. и он призывает детей на него ровняться меня в этой истории многое бесит, и то как Кузнецов плюнул на родной дом, и финансовые махинации ротенберга, и как апофеоз этого цирка - вчерашняя презентация
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12 час.
Лена Мисько
Я вчера когда смотрела отрывки с презентации, меня посетила мысль, что Кузнецов весьма недалекий человек. Ну потому что, ты же из Челябинска, ты явно где-то читаешь, как отнеслись болельщики и так далее. И вот эта вот презентация, особенно «раз, два, взяли...», ну самому не стремно участвовать в этой клоунаде? Ты вообще как в Челябинске потом перед пацанами извиняться собрался за все это.
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2 час.

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