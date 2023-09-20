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Россияне назвали запасное колесо и домкрат самыми необходимыми вещами в авто

Так, почти половина опрошенных россиян (45%) чинят свой автомобиль раз в год, а ещё 19% респондентов рассказали, что их транспортным средствам ремонт требуется два-три раза в год, 5% — четыре-пять раз и столько же (5%) — более пяти раз в год.

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