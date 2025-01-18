🔻Продолжаем сбор средств на газеты и листовки для Екатеринбурга и Свердловской области. Оформили заказ на 25 тысяч газет Национальный курс Суверенитет январский номер.
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🔻Продолжаем сбор средств на газеты и листовки для Екатеринбурга и Свердловской области. Оформили заказ на 25 тысяч газет Национальный курс Суверенитет январский номер.
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