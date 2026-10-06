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Психолог Ахмадуллин объяснил, почему дети начинают не любить школьные предметы

Психолог Ахмадуллин объяснил, почему дети начинают не любить школьные предметы

Неприязнь ребёнка к отдельным школьным предметам часто связана не с отсутствием способностей, а с негативным опытом, пробелами в знаниях, конфликтом с учителем или непониманием практической ценности материала.

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