Директор Overwatch 2 рассказал о новинках, которые разработчики готовят для 10 и 11 сезоновНа официальном YouTube-канале Overwatch 2 появился ролик, в котором гейм-директор “Аарон Келлер” расказал о запланированых новинках для игры на ближайшие сезоны.