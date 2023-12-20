У мест новогодних празднований запретили продажу спиртных напитков

Ограничения будут действовать до 3 марта 2024 года В преддверии Нового года в Смоленске запланированы праздничные мероприятия, а также работа зон активного отдыха на площади Ленина с 17 декабря 2023 года по 3 марта 2024 года.
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