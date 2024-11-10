Мобилизованного с гепатитом C и ранением легкого снова отправляют на линию соприкосновения — в «шторма»

Фото: ТГ «Осторожно Новости» Телеграм канал «Осторожно, новости» рассказывает важные новости России за неделю про историю двух мобилизованных мужчин из Нижнего Новгорода, которые были направлены в зону боевых действий, несмотря на их тяжелое состояние здоровья.
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