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Воссоздание «стройбатов» усилит работу с уклонистами в Орловской области

Спустя 20 лет в России решили воссоздать военно-строительные подразделения Вооружённых сил. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому численность военнослужащих в России будет увеличена 25 тысяч человек – до 1,535 млн человек.

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