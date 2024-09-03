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"Нам нужно опять стать РУССКИМИ, а как говорил Федор Михайлович Достоевский: "Русский без Православия - дрянь, а не человек""

"Нам нужно опять стать РУССКИМИ, а как говорил Федор Михайлович Достоевский: "Русский без Православия - дрянь, а не человек""

А знаете в чём у нас системная проблема? В отсутствии стыда.  Стыд - он родом из почитания Бога и старших, в первую очередь родителей.

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Комментарии
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Meerflieger
&quot;...Стыд - он родом из почитания Бога и старших, в первую очередь родителей. ... Стыд является одним из фажнейших факторов формирующих мораль...&quot;(с)     Ага, только аффтар Слова Божьего не читал...  Адам с женой (именно ЖЕНОЙ. безымянной) жили в Раю, возделывали его, сторожили (ибо для этого и были созданы) ГОЛЫМИ... И только когда счавкали &quot;запретный плод&quot; - у них этот самый стыд и появился... В результате &quot;первородного греха&quot;, ога... Одёжки кожаные сварганили, Адам жену Евой назвал и &quot;познал&quot; наконец-то... А до этого ни-ни... Не знал и не умел... Так что читайте Слово божье!  😉😃
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