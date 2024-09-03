"Нам нужно опять стать РУССКИМИ, а как говорил Федор Михайлович Достоевский: "Русский без Православия - дрянь, а не человек""

Meerflieger

"...Стыд - он родом из почитания Бога и старших, в первую очередь родителей. ... Стыд является одним из фажнейших факторов формирующих мораль..."(с) Ага, только аффтар Слова Божьего не читал... Адам с женой (именно ЖЕНОЙ. безымянной) жили в Раю, возделывали его, сторожили (ибо для этого и были созданы) ГОЛЫМИ... И только когда счавкали "запретный плод" - у них этот самый стыд и появился... В результате "первородного греха", ога... Одёжки кожаные сварганили, Адам жену Евой назвал и "познал" наконец-то... А до этого ни-ни... Не знал и не умел... Так что читайте Слово божье! 😉😃