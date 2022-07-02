Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI Хто винен у війні — Путін особисто, росіяни, росіяни? Чому пропаганда виявилася ефективнішою за проєвропейські російськомовні медіа і як виправитися? З чим пов'язане небажання російськомовних чути про війну та смерті? Що могли б зробити латвійські політики, щоби виправити ситуацію? Чи можливі зміни в Росії та згуртування в Латвії? Ці питання обговорювалися […] Сообщение Кажуть “ви наші”, а на вибори – par savējiem! На фестивалі Lampa обговорили перспективи “російського корабля” появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.