Неустойчивый пятивалентный уран оказался стабильным: бактерии очистили воду от токсичного металла на 96%

Исследование доказало, что добавление глицерина стимулирует бактерии связывать уран в безопасные наночастицы, очищая затопленные шахты без дорогостоящей откачкиУчёные из Центра Гельмгольца Дрезден-Россендорф (HZDR), Университета Гранады и компании Wismut GmbH впервые продемонстрировали, что бактерии способны превращать растворённый в воде токсичный уран в стабильное химическое соединение.