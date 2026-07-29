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Неустойчивый пятивалентный уран оказался стабильным: бактерии очистили воду от токсичного металла на 96%

Неустойчивый пятивалентный уран оказался стабильным: бактерии очистили воду от токсичного металла на 96%

Исследование доказало, что добавление глицерина стимулирует бактерии связывать уран в безопасные наночастицы, очищая затопленные шахты без дорогостоящей откачкиУчёные из Центра Гельмгольца Дрезден-Россендорф (HZDR), Университета Гранады и компании Wismut GmbH впервые продемонстрировали, что бактерии способны превращать растворённый в воде токсичный уран в стабильное химическое соединение.

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