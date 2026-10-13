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WP: США и Европа разрабатывают новый мирный план по Украине из четырёх пунктов

WP: США и Европа разрабатывают новый мирный план по Украине из четырёх пунктов

Американские переговорщики совместно с представителями Германии, Великобритании и Франции разрабатывают новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине, который состоит из четырёх пунктов, пишет газета Washington Post со ссылкой на источник в США.

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